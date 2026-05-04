Marco Rubio a Roma per salvare il rapporto con Papa Leone XIV e Giorgia Meloni | l'ultima carta di Trump

Marco Rubio si trova a Roma con l’obiettivo di riportare in equilibrio i rapporti tra Donald Trump, il Papa Leone XIV e la premier Giorgia Meloni. La visita si svolge tra incontri istituzionali e momenti di confronto, nel tentativo di riappacificare le relazioni tra le parti coinvolte. La missione si inserisce in un quadro di tensioni notevoli e si concentra sulla volontà di trovare un punto di incontro tra le diverse posizioni.

Tra sacri palazzi e ragion di Stato, Marco Rubio volerà a Roma per tentare l'impossibile: ricucire lo strappo senza precedenti tra Donald Trump, Papa Leone XIV e Giorgia Meloni. Una missione d'emergenza per salvare il fronte transatlantico dall'incendio della guerra in Iran e dai veleni della Realpolitik.🔗 Leggi su Fanpage.it

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