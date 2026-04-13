Durante la trasmissione televisiva su La7, la segretaria del Partito Democratico ha chiesto quali eventi debbano ancora verificarsi affinché il governo intervenga su questioni internazionali, citando nomi di leader mondiali. La discussione si è accesa con un intervento del condirettore di un quotidiano, che ha risposto alle sue affermazioni. La conversazione si è svolta in un clima di confronto diretto e acceso.

Acceso confronto a In Onda (La7) tra la segretaria del Pd Elly Schlein e il condirettore di Libero Pietro Senaldi. Il tema centrale è la politica estera italiana e europea sui crimini israeliani a Gaza. A dar vita al botta e risposta è Senaldi, che accusa di immobilismo il Pd: “Lei, Schlein, non ha preso delle posizioni forti in politica estera, se non posizioni di comodo, perché le posizioni pro-Pal hanno fatto bene al Pd, forse, ma non ai palestinesi “. La leader dem non ci sta e ribatte: “ Cosa deve ancora succedere perché Giorgia Meloni dica a Trump e a Netanyahu di fermarsi? Netanyahu ha commesso crimini che anche gli esperti hanno definito di genocidio a Gaza.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Schlein a La7: “Cos’altro deve succedere perché Meloni dica basta a Netanyahu e a Trump?”. Botta e risposta con Senaldi

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Schlein: ‘che altro deve succedere prima che Meloni chieda a Netanyahu di fermarsi?’ROMA, 08 APR – “Nel giorno della tregua, il governo israeliano sta conducendo una vasta operazione militare di attacco in Libano.