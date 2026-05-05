trump ha attaccato di nuovo il papa

L’ex presidente ha nuovamente criticato il papa, sostenendo che il cardinale Leone XIV sarebbe favorevole all’idea che l’Iran possa avere un’arma nucleare. Ha accusato il porporato di aver espresso opinioni in linea con questa posizione, senza fornire dettagli specifici sulle dichiarazioni o le fonti di tali affermazioni. La vicenda si inserisce in un contesto di tensioni tra l’ex presidente e alcuni esponenti religiosi.

Secondo lui Leone XIV è favorevole all’idea che l’Iran abbia un’arma nucleare, e lo ha accusato di mettere «in pericolo molti cattolici» Durante un’intervista per un programma radio conservatore, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha accusato papa Leone XIV di mettere «in pericolo molti cattolici e molte persone» perché, dal suo punto di vista, sarebbe favorevole all’idea che l’Iran abbia un’arma nucleare. Non è la prima volta che Trump attacca duramente il papa, ma è significativo che lo stia criticando di nuovo adesso. Leone XIV non ha mai detto se sia giusto o meno che l’Iran abbia un’arma nucleare, né ha mai condiviso le proprie idee sul programma nucleare iraniano.🔗 Leggi su Ilpost.it

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Trump e Vance attaccano di nuovo Papa Leone

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