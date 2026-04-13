Perché Trump ha attaccato Papa Leone XIV Quei comportamenti pessimi a due passi dallo scoppio della guerra in Iran

Oggi il presidente degli Stati Uniti ha rivolto un attacco a Papa Leone XIV, accusandolo di aver compiuto comportamenti negativi mentre si trovava vicino all'inizio di un conflitto con l’Iran. La critica si riferisce al ruolo del Papa, che tradizionalmente invita alla pace, in un momento in cui le tensioni tra le due nazioni sono alte e rischiano di degenerare in guerra. La polemica si inserisce nel clima di forte incertezza internazionale.

Oggi il presidente Usa Donald Trump ha attaccato Papa Leone XIV, la cui colpa è quella di aver fatto finora quello che da sempre fa un Pontefice: chiedere pace nel mondo, quando una guerra, come quella degli Stati Uniti contro l’Iran, rischia di far precipitare il mondo in un baratro. L’attacco, mai successo finora nella storia americana, di uno dei leader più potenti al mondo verso la Chiesa Cattolica ha però molteplici segnali anteriori. Fatti di piccole crepe tra il Vaticano e Washington, culminate oggi con una dichiarazione diplomaticamente sgrammaticata: «Il Papa è stato eletto grazie a me». Cosa è accaduto alla convocazione al Pentagono del nunzio Pierre.🔗 Leggi su Open.online

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