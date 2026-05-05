Donald Trump si presenta come una figura difficile da ignorare, caratterizzata da un carattere forte e spesso controverso. La sua presenza nel panorama politico e mediatico ha sempre suscitato reazioni contrastanti, con opinioni divise tra sostegno e critica. La sua influenza si fa sentire in diversi settori, rendendo complesso il suo allontanamento dalla scena pubblica. La sua figura rimane al centro dell’attenzione, influenzando discussioni e decisioni a livello nazionale e internazionale.

Devo forse elencarvi i difetti di Donald Trump? A quel punto, dovrei mettermi a scrivere adesso senza smettere più fino al pomeriggio di oggi. Egotico-egocentrico-egoriferito; abrasivo e inutilmente offensivo anche in circostanze non necessarie; più incline a suscitare rabbia (tra i nemici e pure tra gli amici) che non sentimenti costruttivi; auto-rinchiuso in una dimensione estetica e di comunicazione oscillante tra le chiassate di Wrestlemania e le bravate di un ragazzino su TikTok. Non solo: diversamente da leader del passato (Reagan e Thatcher) che seppero aiutare, in tutto l'Occidente, la nascita di una nuova leva di personalità conservatrici, oggi Trump rischia di risultare «radioattivo» anche per chi gli sta vicino.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Trump è ingombrante e urticante, ma inaggirabile

Trump è pazzo e malato

Notizie correlate

Forse Meloni ha capito che Trump è diventato un alleato ingombranteBuongiorno, principessa! Giorgia Meloni «chiane chiane», come si dice a Napoli, si sta rendendo conto che le conviene scollarsi dall’uomo nero di...

L’amico Viktor diventato ingombranteSe leggi il manifesto da 5 minuti o da 10 anni, speriamo comunque che ti abbia dato una conoscenza che vale almeno 4€.

Altri aggiornamenti

Temi più discussi: Libera da Trump. Meloni ha adesso un’opportunità; La Cina blocca l’acquisizione Meta-Manus: l’AI resta un affare di Stato; Europa a Ventottawa, lo sfidante di Bibi, il cesarismo di Trump, occhio a Kim; Cuba: un ecosistema in bilico tra gli imperi.

Usa: Trump perde pezzi, fuori la segretaria al Lavoro Lori Chavez-DeRemerTravolta da una serie di scandali. E dal decisionismo di un presidente che, persino durante una crisi mondiale, trova il tempo per « licenziare » un’altra ministra. La terza nel giro di pochi mesi. Do ... corriere.it

La verità è che Trump ha fatto un favore a MeloniL'ANGOLO DEI BLOGGER. L'attacco, duro nei toni, finisce per certificare pubblicamente ciò che la premier italiana stava già cercando di fare con cautela: smarcarsi, senza strappi clamorosi, da un’alle ... msn.com

Il bilancio dal ‘Liberation day’ a oggi. Più incertezza, obiettivi mancati ed Europa lumaca Leggi l'articolo #Trump - facebook.com facebook

L’Unione europea prende schiaffi da Trump e non reagisce. Ursula von der Leyen ha deciso di non commentare i dazi al 25% imposti ad auto e camion fabbricati in Europa in palese violazione dei già pessimi accordi siglati in Scozia. #M5S #Europa @M5S_E x.com