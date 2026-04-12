L’amico Viktor diventato ingombrante

A meno di tre mesi dal video in cui aveva espresso sostegno a un leader di estrema destra europea, la premier italiana ha rimosso il suo nome da una dichiarazione pubblica. In passato, aveva condiviso un messaggio di vicinanza con alcuni alleati politici, ma recentemente ha adottato una posizione più distaccata. La vicenda si inserisce nel contesto delle relazioni politiche internazionali e delle dichiarazioni ufficiali dell’esecutivo.

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