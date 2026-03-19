Giorgia Meloni sembra aver iniziato a valutare una distanza da Donald Trump, che recentemente ha attraversato momenti difficili e ha coinvolto anche l’Italia in alcune tensioni. La premier italiana, nota per le sue posizioni, si sta probabilmente rendendo conto che mantenere rapporti troppo stretti con l’ex presidente potrebbe portare complicazioni. La situazione attuale indica una possibile ridefinizione delle relazioni tra i due.

Buongiorno, principessa! Giorgia Meloni «chiane chiane», come si dice a Napoli, si sta rendendo conto che le conviene scollarsi dall’uomo nero di Mar-a-Lago, che sta annaspando nel suo personale Pantano-a-Lago e trascinando mezzo mondo in un disastro economico. C’è da scommetterci: le misure contro il caro-benzina saranno come il cucchiaino che svuota il mare, ma lei ha bisogno di qualche specchietto per le allodole prima di domenica. Bazzecole. Qualche bonus per i più poveri, che probabilmente vanno in autobus. Ci vorrebbe altro. Il piccolo 8 settembre del governo italiano, reso plasticamente con il graduale ritiro dei soldati, non arriverà in tempo per il referendum, che, piaccia o no, potrebbe diventare l’occasione per punire la sudditanza della presidente del Consiglio a Donald Trump, un uomo ormai senza controllo. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - Forse Meloni ha capito che Trump è diventato un alleato ingombrante

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