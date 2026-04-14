Iran Trump contro Meloni | Non vuole aiutarci sono scioccato E attacca di nuovo Papa Leone XIV | Non ha idea di cosa sta succedendo

In un'intervista al Corriere della Sera, l'ex presidente degli Stati Uniti ha espresso il suo disappunto nei confronti della premier italiana, sostenendo che non si impegni per ottenere il petrolio. Durante l'intervista con Viviana Mazza, ha anche criticato nuovamente il Papa Leone XIV, affermando che non ha idea di cosa stia accadendo nel mondo. Le sue dichiarazioni si sono concentrate su questioni di politica internazionale e leadership.

Donald Trump parla al Corriere della Sera. E in un’intervista rilasciata a Viviana Mazza attacca frontalmente la premier Giorgia Meloni: «Piace il fatto che la vostra presidente (del consiglio, ndr) non stia facendo nulla per ottenere il petrolio? Piace alla gente? Non posso immaginarlo. Sono scioccato da lei. Pensavo che avesse coraggio, mi sbagliavo ». «Le mie parole inaccettabili? È lei che è inaccettabile». Sostiene che non le ha parlato. «No. Dice semplicemente che l’Italia non vuole essere coinvolta. Anche se l’Italia ottiene il suo petrolio da là, anche se l’America è molto importante per l‘Italia. Non pensa che l’Italia dovrebbe essere coinvolta.🔗 Leggi su Open.online Leggi anche: Trump: «Scioccato da Meloni, non vuole aiutarci: pensavo avesse coraggio. Il Papa non capisce che l'Iran è una minaccia nucleare» Iran, Trump ancora contro Papa Leone XIV: "Non c'è nulla di cui scusarsi, ha torto"Tensione tra il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e Papa Leone XIV dopo le critiche del pontefice sulla guerra in Iran.