Nuovo scontro tra l’ex presidente degli Stati Uniti e il Papa, con quest’ultimo che ha ricevuto accuse di mettere in pericolo i cattolici. La replica del segretario di Stato vaticano è stata di difesa, affermando che il Papa predica la pace e prosegue nel suo cammino. La tensione tra le due figure sembra intensificarsi, mentre le dichiarazioni di Trump continuano a far discutere.

L'ultima frase di Trump è destinata a riaccendere le polemiche. Il presidente degli Stati Uniti se l'è presa di nuovo con il pontefice Leone XIV. Ecco cosa ha detto all'emittente tv Salem News: " Il Papa sta mettendo in pericolo molti cattolici e molte persone ". Ed ha aggiunto: "Preferisce (il santo padre, ndr) parlare di come sia accettabile che l'Iran abbia un'arma nucleare, non penso sia una buona cosa". Nulla di nuovo, concetti che aveva già espresso. Molti pensavano che fosse acqua passata, soprattutto visto che tra due giorni il segretario di Stato, Marco Rubio, in visita in Italia, sarà ricevuto anche dal pontefice, forse per provare a ricucire la "ferita".🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Nuovo affondo di Trump contro il Papa: "Sta mettendo in pericolo molti cattolici". Parolin: "Predica la pace e va avanti per la sua strada"

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