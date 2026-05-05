Donald Trump ha dichiarato che il Papa sta mettendo in pericolo molti cattolici e altre persone, durante un'intervista trasmessa dall'emittente Salem News. La critica arriva a due giorni da un evento non precisato. Trump ha anche annunciato la volontà di promuovere la pace, invitando chi lo critica a fare lo stesso. La sua affermazione ha suscitato reazioni e commenti nel mondo politico e religioso.

«Il Papa sta mettendo in pericolo molti cattolici e molte persone». Lo ha affermato il presidente americano Donald Trump all'emittente Salem News, a due giorni dalla visita del segretario di Stato Marco Rubio in Vaticano per "ricucire" dopo i pesanti attacchi dei giorni scorsi a Prevost. Per il presidente degli Stati Uniti, Leone XIV «preferisce parlare di come sia accettabile che l'Iran abbia un'arma nucleare, non penso sia una buona cosa». L'intervista di Trump «Se il popolo iraniano avesse le armi - che non ha perché qualcuno le ha prese - sono convinto che lotterebbe» contro il regime, ha aggiunte Trump nell'intervista.🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Trump contro il Papa: «Leone XIV sta mettendo in pericolo molti cattolici». La replica: annuncio la pace, chi mi critica per questo lo faccia

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