Due giorni prima della visita del segretario di Stato in Vaticano, un ex presidente ha nuovamente criticato Papa Leone XIV, accusandolo di mettere a rischio molti cattolici e altre persone. Le dichiarazioni sono arrivate attraverso un post sui social media, dove si è espresso con toni duri nei confronti del pontefice. La polemica si inserisce in un clima di tensione tra l’ex presidente e la Chiesa cattolica.

Trump attacca nuovamente Papa Leone XIV a due giorni dalla visita del segretario di Stato Marco Rubio in Vaticano. In un’intervista all’emittente televisiva Salem News, il presidente statunitense ha dichiarato: “Il Papa sta mettendo in pericolo molti cattolici e molte persone”. Trump ha poi aggiunto che il Pontefice “ritiene che sia ok per l’Iran avere un’arma nucleare e non credo sia una cosa buona”. La nuova invettiva del presidente Usa arriva a due giorni dalla visita del segretario di Stato in Vaticano: incontro organizzato per “ricucire” i rapporti con la Santa Sede dopo le parole di Trump. Il presidente americano, infatti, aveva scritto su Truth: “Papa Leone è DEBOLE sulla criminalità, ed è pessimo in politica estera.🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Trump attacca ancora Papa Leone XIV: “Sta mettendo in pericolo molti cattolici e molte persone”

Trump attacca Papa Leone XIV, sconcerto a San Pietro - Agorà 14/04/2026

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