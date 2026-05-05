I nuovi attacchi di Donald Trump a Papa Leone XIV costringono la politica a una nuova presa di posizione in difesa del Pontefice. Nel governo si registra, al momento, il silenzio della presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, mentre i due vicepresidenti hanno deciso di esporsi condannando le esternazioni del presidente americano. “Gli attacchi nei confronti del Santo Padre, capo e guida spirituale della Chiesa cattolica, non sono né condivisibili né utili alla causa della pace – ha scritto il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, su X- Ribadisco il sostegno ad ogni azione e parola di Papa Leone, le sue sono testimonianze in favore del dialogo, del valore della vita umana e della libertà.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Trump attacca Leone XIV, Tajani: “Parole né condivisibili né utili”. Salvini: “Il Papa non si discute”. Schlein: “Tycoon bullo prepotente”

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