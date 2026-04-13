Trump si raffigura come Gesù e attacca il Papa | Si dia una regolata Leone XIV | Non ho paura di lui

Su social media, un ex presidente si è rappresentato come Gesù e ha rivolto un attacco al Papa, chiedendogli di “darsi una regolata”. La stessa persona ha affermato di aver contribuito alla presenza del Papa in Vaticano e ha dichiarato di non voler un Papa che critichi il Presidente degli Stati Uniti, sostenendo di svolgere il ruolo per cui è stato eletto. Un cardinale di lunga data ha dichiarato di non aver paura di questa posizione.