Un ex presidente degli Stati Uniti ha nuovamente criticato il Papa, accusandolo di mettere in pericolo i cattolici. La dichiarazione è stata rilasciata in un contesto pubblico, senza ulteriori dettagli sul motivo delle accuse. La polemica si aggiunge a un clima di tensione tra l’ex presidente e la figura del Papa, con scontri verbali che continuano a suscitare attenzione nei media.

Donald Trump di nuovo senza freni contro Papa Leone. Secondo il presidente americano il pontefice metterebbe addirittura in pericolo i cattolici. Tutto questo quando siamo ormai quasi alla vigilia della visita, che si fa quindi sempre più delicata, del segretario di stato Rubio in Vaticano. RETE BLU S.p.a - Sede Legale Roma (RM) Via Aurelia 796 – CAP 00165 Roma Capitale sociale Euro 6.980.000,00 i.v C.F. e Numero d’iscrizione del Registro delle Imprese di ROMA 03922811009 .🔗 Leggi su Tv2000.it

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Trump attacca di nuovo il Papa: “Mette in pericolo cattolici”

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