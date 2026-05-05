Un nuovo attacco di un politico nei confronti del Papa ha suscitato reazioni. L'esponente ha affermato che le sue dichiarazioni rischiano di mettere in pericolo molti cattolici e persone, aggiungendo che sarebbe favorevole alla presenza di armi nucleari in Iran. Il portavoce del Vaticano ha risposto, precisando che un rappresentante ha già chiarito il suo ruolo di promuovere la pace.

" Penso che stia mettendo in pericolo molti cattolici e molte persone, per lui va benissimo che l'Iran abbia un'arma nucleare". Così Donald Trump durante un'intervista con Hugh Hewitt sul canale televisivo Salem News Channel torna a criticare Papa Leone. Le dichiarazioni del presidente degli Stati Uniti arrivano a poche ore dalla visita del Segretario di Stato Marco Rubio in Vaticano, che avrebbe tra gli obiettivi quello di ricucire i rapporti con la Santa Sede dopo lo scontro tra il Pontefice e Washington delle ultime settimane. Parolin: "Il Papa ha già risposto, il suo ruolo è quello di predicare la pace" «Il Papa ha già risposto, io non aggiungerei nulla».🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Trump attacca ancora il Papa: "Sta mettendo in pericolo molti cattolici". Parolin: "Prevost ha già risposto, il suo ruolo è quello di predicare la pace"

Notizie correlate

Trump attacca ancora il Papa: "Sta mettendo in pericolo molti cattolici"" Penso che stia mettendo in pericolo molti cattolici e molte persone , per lui va benissimo che l'Iran abbia un'arma nucleare".

Leggi anche: Trump attacca ancora Papa Leone: “Sta mettendo in pericolo molti cattolici”

Contenuti e approfondimenti

Temi più discussi: Trump attacca ancora Powell, 'nessuno lo vuole alla Fed'; L’accusa di Trump: Aggressore ispirato dai No Kings. E si scaglia contro una giornalista; Trump attacca l'Italia e minaccia di ritirare le truppe americane, Crosetto stupito: Non capisco le ragioni; Iran, Trump attacca di nuovo Leone XIV: Mette in pericolo i cattolici. Nave Usa scortata fuori da Hormuz, ma Teheran nega.

Trump attacca ancora il Papa: 'Sta mettendo in pericolo molti cattolici'. Parolin: 'Leone va avanti per la sua strada'Penso che stia mettendo in pericolo molti cattolici e molte persone, per lui va benissimo che l'Iran abbia un'arma nucleare. Così Donald Trump durante un'intervista con Hugh Hewitt sul canale televi ... ansa.it

Trump attacca (ancora) il Papa: «Ritiene giusto che l'Iran abbia l'arma nucleare. Mette in pericolo i cattolici». Parolin: «Non aggiungerei nulla»«Il Papa sta mettendo in pericolo molti cattolici e molte persone». Così Donald Trump all’emittente Salem News, a due giorni dalla visita del segretario di Stato ... leggo.it

Trump attacca ancora il Papa: scontro con il Vaticano, tensioni con Meloni e rischio per la missione di Rubio. Link nel primo commento - facebook.com facebook

Trump attacca di nuovo Leone XIV: “Il Papa sta mettendo in pericolo molti cattolici” x.com