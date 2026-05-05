Trump attacca ancora il Papa | Sta mettendo in pericolo molti cattolici Il Pontefice | Annuncio la pace chi mi critica per questo lo faccia

Un nuovo scontro tra l’ex presidente e il Papa ha attirato l’attenzione dei media. L’ex capo dello stato ha accusato il Pontefice di mettere in pericolo molti cattolici, mentre il Papa ha risposto affermando che la missione della Chiesa è predicare il Vangelo e la pace. Il Pontefice ha anche invitato chi desidera criticarlo a farlo, sottolineando che annunciare la pace è un obiettivo della Chiesa.

«La missione della Chiesa è predicare il Vangelo e la pace. Se qualcuno vuole criticarmi per annunciare il Vangelo, lo faccia». Questa la replica di Papa Leone XIV, da Castel Gandolfo, contro gli attacchi del presidente Usa Donald Trump. « Chi mi critica per annunciare il Vangelo, che lo faccia con la verità. La Chiesa da anni ha parlato contro tutte le armi nucleari, quindi non c’è nessun dubbio. Spero semplicemente essere ascoltato per il valore della parola di Dio», ha sottolineato il Pontefice. Trump oggi è tornato ad attaccare Prevost. «Penso che stia mettendo in pericolo molti cattolici e altre persone», afferma il presidente statunitense in un’intervista con Hugh Hewitt sul Salem News Channel.🔗 Leggi su Open.online

TRUMP attacca PAPA Leone e si paragona a Gesù: scontro tra USA e Vaticano | The Essential

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