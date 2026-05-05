Un ex presidente degli Stati Uniti ha rivolto nuove accuse contro il Papa Leone, sostenendo che avrebbe ritenuto giusto che l’Iran possedesse armi nucleari, affermazioni che, secondo lui, metterebbero a rischio i cattolici. Nel frattempo, un senatore repubblicano è arrivato a Roma con l’obiettivo di facilitare il dialogo tra Washington e il Vaticano in un momento di tensione internazionale.

Le parole del presidente americanoDonald Trumpriaccendono lo scontro conPapa Leone XIV, accusato dal presidente di avere posizioni pericolose sultema nucleare iraniano. “Penso che stia mettendo in pericolo molti cattolici e molte persone, per lui va benissimo che l’Iran abbia un’arma nucleare”. Dichiarazioni dure quelle fatte da Trump nell’intervista conHugh HewittsuSalem News Channel.Con esse il confronto si sposta da un piano meramente politico ad uno ancheetico e religioso. In questo clima teso si inserisce lavisita a Roma di Marco Rubio, segretario di stato americano, che ha l’obiettivo esplicito diriallacciare i rapporti con la Santa Sede.🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Trump accusa ancora Papa Leone: ‘Ritiene giusto che Iran abbia nucleare, mette in pericolo i cattolici’

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