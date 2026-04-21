Truffa del finto carabiniere il malfattore incastrato dall' auto presa a noleggio

Da casertanews.it 21 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un uomo è stato arrestato e posto agli arresti domiciliari con l’accusa di aver truffato un’anziana in Calabria fingendosi un carabiniere. La vicenda si è conclusa con l’incastro del sospetto, che aveva preso a noleggio un’auto prima di mettere in atto la truffa. L’indagato è ora sotto sorveglianza delle forze dell’ordine, mentre proseguono le verifiche sui dettagli dell’episodio.

Arrestato e spedito ai domiciliari l’uomo ritenuto indiziato di una truffa ai danni di un’anziana in Calabria. I carabinieri della stazione di Cardeto insieme ai colleghi di Aversa hanno dato esecuzione al provvedimento cautelare spiccato dal Tribunale di Reggio Calabria su richiesta della locale.🔗 Leggi su Casertanews.it

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