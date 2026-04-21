Truffa del finto carabiniere il malfattore incastrato dall' auto presa a noleggio

Un uomo è stato arrestato e posto agli arresti domiciliari con l’accusa di aver truffato un’anziana in Calabria fingendosi un carabiniere. La vicenda si è conclusa con l’incastro del sospetto, che aveva preso a noleggio un’auto prima di mettere in atto la truffa. L’indagato è ora sotto sorveglianza delle forze dell’ordine, mentre proseguono le verifiche sui dettagli dell’episodio.

Arrestato e spedito ai domiciliari l’uomo ritenuto indiziato di una truffa ai danni di un’anziana in Calabria. I carabinieri della stazione di Cardeto insieme ai colleghi di Aversa hanno dato esecuzione al provvedimento cautelare spiccato dal Tribunale di Reggio Calabria su richiesta della locale.🔗 Leggi su Casertanews.it Notizie correlate Truffa del finto carabiniere a Roma, 56enne incastrato dalla vittima e arrestato in flagranza di reatoUn uomo è stato arrestato per tentata truffa aggravata dopo un’operazione condotta dalla Polizia di Stato a Roma. In fuga con una borsa con 18mila euro dopo una truffa: inseguito e arrestato. Tradito dall'auto presa a noleggioLa donna spaventata per la sorte di un familiare, su sollecitazione di un finto esponente delle Forze dell'Ordine, aveva radunato in una borsa... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Tenta la truffa del finto carabiniere, ma trova i veri militari nascosti in casa della vittima; Truffa del finto carabiniere va in fumo, 19enne arrestato; Truffa del finto carabiniere, coppia a caccia di anziani per rubare soldi e gioielli; Truffa del finto carabiniere: identificate e denunciate due persone. Truffa del finto carabiniere, il malfattore incastrato dall'auto presa a noleggioArrestato e spedito ai domiciliari l’uomo ritenuto indiziato di una truffa ai danni di un’anziana in Calabria. I carabinieri della stazione di Cardeto insieme ai colleghi di Aversa hanno dato esecuzio ... casertanews.it Truffa del finto carabiniere ai danni di un'anziana, due arresti ad Aversa: la strategia dei malviventiUn uomo è stato arrestato per truffa ai danni di un’anziana donna, dopo averla ingannata fingendosi carabiniere per ottenere gioielli. I fatti si sono svolti a Cardeto. L’operazione è stata condotta ... virgilio.it "Siamo della polizia locale, venga in ufficio", ma è una truffa. L'allarme del comando dei vigili ift.tt/Wj08uSK x.com Truffa del finto carabiniere, arresti domiciliari per un uomo: I carabinieri della Stazione di Cardeto, con il supporto dei militari di Aversa, hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari nei confronti di un uomo ritenuto... - facebook.com facebook