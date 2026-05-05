Le forze di polizia hanno notificato l’avvio di un procedimento penale nei confronti di 21 persone coinvolte in una truffa da circa 1,5 milioni di euro rivolta a un’azienda di autonoleggio. L’indagine ha portato alla luce un complesso sistema di frodi che avrebbe coinvolto anche la regione Campania, con ramificazioni che si estendono su più territori. Le accuse riguardano frode e appropriazione indebita, mentre le indagini continuano per chiarire tutti i dettagli della vicenda.

Tempo di lettura: 2 minuti I finanzieri del comando provinciale di Palermo hanno notificato la richiesta di rinvio a giudizio e il decreto di fissazione dell’udienza preliminare a 21 persone imputate a vario titolo di falso in atto pubblico, autoriciclaggio e appropriazione indebita per un valore complessivo di 1.473.000 euro. La truffa sarebbe stata commessa a danno di numerose società di autonoleggio e all’insaputa di oltre 80 automobilisti. Le indagini sono state condotte dai militari dalla compagnia di Bagheria e sono state coordinate dalla Procura di Palermo. A reggere le fila dell’organizzazione c’era una struttura imprenditoriale che noleggiava autovetture di lusso e poi le reimmatricolava con atti di vendita falsi redatti da agenzie compiacenti.🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Truffa da quasi 1,5 milioni ad autonoleggi, chiesto processo per 21: ramificazioni anche in Campania

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