Il trend beauty dell’estate 2026 si sta diffondendo rapidamente sui social, in particolare su TikTok, dove ha conquistato molte utenti. Si tratta di un look che punta a un aspetto naturale, con una pelle dall’effetto abbronzato e tonalità calde e “tostate” che ricordano il pane appena sfornato. Anche una influencer nota ha condiviso recentemente un’immagine che mostra questa tendenza, contribuendo alla sua diffusione tra gli appassionati di trucco.

Naturalezza effetto abbronzato e nuances “tostate” come pane fragrante Il trend beauty ormai virale su TikTok, e sdoganato anche da Sophie Codegoni nel suo ultimo post Instagram, sta ridefinendo gli schemi del trucco quotidiano. Il toasty rosted make up si ispira ai toni caldi del pane tostato, con sfumature dorate e accenti ambrati per un risultato naturale ma studiato al millimetro. Il segreto del look sta nella sua semplicità. La pelle appare infatti baciata dal sole, con una base leggera e luminosa grazie a fondotinta o CC cream che si fondono con l’incarnato, mentre il bronzer scalda i lineamenti senza appesantire. Le guance si accendono di nuance pesca e terracotta, regalando profondità e freschezza.🔗 Leggi su 361magazine.com

© 361magazine.com - Il toasty rosted make-up è il trend beauty dell’estate 2026 che conquista i social

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