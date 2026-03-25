Negli ultimi giorni, i social media sono stati invasi da un’ondata di nostalgia legata agli anni Novanta, alimentata da un trend virale che mostra foto segrete delle star di quel periodo. Molti utenti condividono immagini private e ricordi personali, creando un grande interesse verso il passato. La diffusione di questo contenuto ha portato online numerosi scatti inediti e ricordi di quegli anni.

Negli ultimi giorni i social media sono stati invasi da un’ondata di nostalgia che riporta in primo piano gli anni Novanta. Il fenomeno nasce da un trend virale che invita le celebrità a rispondere alla domanda: “ Mamma, com’eri negli anni ’90? ”. La risposta arriva attraverso vecchie fotografie personali, spesso recuperate dagli album di famiglia o dagli archivi di carriera. Le immagini, spontanee e poco costruite, raccontano un’epoca precedente all’ossessione per la perfezione dei social. A fare da sottofondo al racconto visivo è spesso Iris dei Goo Goo Dolls, ballata del 1998 diventata la colonna sonora simbolica del trend. Come leggiamo su SkyTG24, il meccanismo è semplice ma estremamente efficace. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - “Mamma, com’eri negli anni ’90?”: il trend virale che riporta online le foto segrete delle star fa impazzire il web

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