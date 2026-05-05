Trofarello Live Music 2026 | un villaggio di ritmi e sapori

A Trofarello si prepara l’edizione del 2026 di Live Music, un evento che promette di offrire un mix di musica dal vivo e momenti dedicati alle famiglie. Domenica sul palco si esibiranno artisti che proporranno i grandi classici del rock, mentre i più piccoli avranno la possibilità di partecipare a laboratori creativi all’interno del villaggio. L’evento si svolge in un’area che unisce musica, sapori e attività per tutte le età.

? Cosa scoprirai Chi porterà sul palco i grandi classici del rock domenica?. Cosa troveranno i bambini nei laboratori dedicati al villaggio?. Come cambierà il format rispetto alle edizioni passate?. Perché questo evento diventerà un pilastro per la comunità locale?.? In Breve Programma musicale: Roberto Molinaro il 15, Max Forever il 16, The Queen il 17 maggio.. Collaborazione tra Comune, Pro Loco e organizzazione privata By Different Event.. Area Piazzale Europa ospiterà laboratori per bambini, mercatini e street food.. Assessore Beppe Scaglia e Sindaco Napoletano promuovono l'evento per la socialità locale.. Dal 15 al 17 maggio 2026, Piazzale Europa a Trofarello ospiterà la quarta edizione di Trofarello Live Music, trasformando il centro cittadino in un palcoscenico aperto per tre giorni consecutivi.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Trofarello Live Music 2026: un villaggio di ritmi e sapori Notizie correlate LIVE Cobolli-Vallejo 2-1, ATP Madrid 2026 in DIRETTA: ritmi subito altissimiCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI DARDERI-CERUNDOLO (NON PRIMA DELLE 15. LIVE Venezia-Schio 7-14, A1 basket femminile 2026 in DIRETTA: ritmi subito alti, Schio avanti di setteCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 9-18 Si iscrive alla partita Giorgia Sottana.