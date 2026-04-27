LIVE Cobolli-Vallejo 2-1 ATP Madrid 2026 in DIRETTA | ritmi subito altissimi

Al torneo ATP di Madrid 2026, il match tra Cobolli e Vallejo è iniziato con ritmi molto elevati, con il punteggio che al momento vede Cobolli avanti 2-1. In questa fase, Vallejo ha messo in rete un rovescio sul punteggio di 30-40. La partita prosegue con continui scambi rapidi e intensi. La diretta continua a seguire l’evolversi del confronto tra i due tennisti.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI DARDERI-CERUNDOLO (NON PRIMA DELLE 15.00) 30-40 in rete il rovescio di Vallejo. Seconda 30-30 Servizio e dritto per Vallejo che prende la rete e gioca una prima volee rivedibile. Cobolli non ne approfitta con il passante ed il paraguaiano fa buona guardia a rete. 15-30 Gran risposta d’incontro di Cobolli che impatta bene il rovescio sulla seconda del paraguaiano 15-15 Scappa in lunghezza il dritto di Vallejo 15-0 Cobolli chiama a rete con la palla corta. Vallejo arriva bene e va a segno con la contro-smorzata. 2-1 Gioco Cobolli: servizio e dritto per l’azzurro. 40-30 Servizio molto lavorato da parte di Cobolli.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Cobolli-Vallejo 2-1, ATP Madrid 2026 in DIRETTA: ritmi subito altissimi Notizie correlate LIVE Cobolli-Vallejo, ATP Madrid 2026 in DIRETTA: in corso la sfida precedenteCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI DARDERI-CERUNDOLO (NON PRIMA DELLE 15. LIVE Cobolli-Vallejo, ATP Madrid 2026 in DIRETTA: attenzione al giovane paraguaiano in ascesaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell’incontro tra Flavio... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: LIVE Cobolli-Vallejo, ATP Madrid 2026 in DIRETTA: attenzione al giovane paraguaiano in ascesa; Cobolli-Vallejo, terzo turno Masters 1000 Madrid: orario, quando si gioca e dove vederla in tv; Cobolli-Vallejo ATP Madrid 2026: Orario, analisi e dove vederla in TV e streaming; Dove vedere Cobolli-Vallejo in tv oggi, ATP Madrid 2026: orario, programma, streaming. LIVE Cobolli-Vallejo, ATP Madrid 2026 in DIRETTA: pochi minuti al via dell’incontroCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI DARDERI-CERUNDOLO (NON PRIMA DELLE 15.00) 19.20 Alexander Blockx ha vinto il primo set contro ... oasport.it Dove vedere Cobolli-Vallejo in tv oggi, ATP Madrid 2026: orario, programma, streamingFlavio Cobolli contro Adolfo Daniel Vallejo: alzi la mano chi avrebbe pensato a questa sfida per il Masters 1000 di Madrid a livello di terzo turno. Così ... oasport.it Ma la giudice de sedia de Cobolli vs Vallejo chi cazzo è, Lucy Liu che interpreta O-Ren Ishii in Kill Bill - facebook.com facebook LIVE Cobolli-Vallejo, ATP Madrid 2026 in DIRETTA: in corso la sfida precedente x.com