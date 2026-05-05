A Trieste si sono verificati diversi episodi di violenza nelle ultime ore, tra cui incendi e incursioni che hanno causato preoccupazione tra i residenti. Sono stati trovati volantini firmati da un'organizzazione armata in alcune zone della città, e si indaga su eventuali collegamenti tra un incendio presso un istituto scolastico e un attacco alla sede di una emittente televisiva pubblica. La polizia sta lavorando per chiarire i fatti e individuare i responsabili.

? Cosa scoprirai Chi ha distribuito i volantini delle Brigate Rosse in via Ghirlandaio?. Quale legame unisce l'incendio al liceo con l'attacco alla Rai?. Perché non sono emerse rivendicazioni ufficiali dopo gli attacchi coordinati?. Come si collegano i danni a Il Piccolo agli incendi industriali?.? In Breve Sequenza di atti tra il 27 marzo e il 4 maggio 2026.. Distribuzione volantini con riferimenti Brigate Rosse in via Ghirlandaio il 30 aprile.. Incendi dolosi presso lo stabilimento Startech registrati il 2 maggio.. Attacco alla sede de Il Piccolo e infrastrutture Rai in via Bonomea.. Trieste registra una sequenza di episodi d’eversione tra il 27 marzo e il 4 maggio 2026, che colpiscono un liceo, una vertenza industriale, infrastrutture pubbliche e la redazione de Il Piccolo.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Trieste, ondata di attacchi: roghi e incursioni colpiscono la città

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