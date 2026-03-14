Viterbo sotto le bombe le incursioni e i danni che hanno distrutto la città

Tra il 1943 e il 1944, Viterbo ha subito numerosi bombardamenti alleati che hanno causato ingenti danni al centro storico e alle infrastrutture della città. Le incursioni sono state frequenti e hanno lasciato segni visibili sui edifici e sui quartieri. La città, prima di allora intatta, si è trovata a fronteggiare un periodo di distruzione e di trasformazioni profonde.

Dai primi bombardamenti del 1943 alla devastazione del centro storico nel gennaio 1944, ecco come è cambiato il capoluogo?Viterbo ha cambiato volto tra il 1943 e il 1944, quando i bombardamenti alleati hanno travolto il centro abitato e le infrastrutture strategiche. Quello che era un capoluogo di provincia lontano dal fronte, si è ritrovato improvvisamente sotto il fuoco dei cacciabombardieri, subendo perdite umane e artistiche incalcolabili. I segni di quelle esplosioni sono ancora visibili nel tessuto urbano, dove piazze moderne hanno preso il posto di antichi quartieri medievali cancellati per sempre.?Il primo attacco aereo documentato risale al 27 luglio 1943. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it Articoli correlati Leggi anche: Bloccati a Dubai sotto le bombe: “Sentiamo le esplosioni in città. Impossibile contattare l’ambasciata” Sannazaro distrutto dalle fiamme, danni sui 60-70 milioni: le ipotesi sulla ricostruzione e il dolore della cittàTeatro gravemente compromesso, ma la politica si sta già muovendo per reperire i fondi. Aggiornamenti e contenuti dedicati a Viterbo sotto Argomenti discussi: Teheran come Gaza se i raid non si fermano. Paura e fuga dalla città sotto le bombe; dario canal in tour con nudi sotto le bombe – tappa a castelnuovo val di cecina il 7 marzo.