Iran Israele lancia nuova ondata di attacchi aerei su Teheran – la diretta

Da lapresse.it 5 mar 2026

L’aeronautica israeliana ha condotto una serie di attacchi aerei su obiettivi iraniani nel centro di Teheran. L’intervento ha coinvolto più velivoli e si è verificato durante le ore notturne. Non sono state fornite informazioni ufficiali sui danni o sulle eventuali vittime. La notizia è stata confermata da fonti militari israeliane.

L'aeronautica militare israeliana ha lanciato una nuova ondata di attacchi aerei contro obiettivi iraniani a Teheran. Lo ha reso noto l'Idf citato dai media dello Stato ebraico. Intanto, i primi voli di rimpatrio per gli israeliani bloccati all'estero a causa della guerra con l'Iran sono atterrati all'aeroporto Ben Gurion. Lo riporta il Times of Israel. Altri voli sono previsti in giornata. Le compagnie aeree israeliane hanno iniziato a operare gradualmente voli di rimpatrio per aiutare a far rientrare circa 100.000 israeliani che non sono stati in grado di tornare a casa da quando Israele ha chiuso il suo spazio aereo sabato. Ieri, Donald Trump ha ribadito che l'attacco congiunto Usa-Israele avrebbe impedito all'Iran di attaccare per primo.

