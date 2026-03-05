L’aeronautica israeliana ha condotto una serie di attacchi aerei su obiettivi iraniani nel centro di Teheran. L’intervento ha coinvolto più velivoli e si è verificato durante le ore notturne. Non sono state fornite informazioni ufficiali sui danni o sulle eventuali vittime. La notizia è stata confermata da fonti militari israeliane.

L’aeronautica militare israeliana ha lanciato una nuova ondata di attacchi aerei contro obiettivi iraniani a Teheran. Lo ha reso noto l’Idf citato dai media dello Stato ebraico. Intanto, i primi voli di rimpatrio per gli israeliani bloccati all’estero a causa della guerra con l’Iran sono atterrati all’aeroporto Ben Gurion. Lo riporta il Times of Israel. Altri voli sono previsti in giornata. Le compagnie aeree israeliane hanno iniziato a operare gradualmente voli di rimpatrio per aiutare a far rientrare circa 100.000 israeliani che non sono stati in grado di tornare a casa da quando Israele ha chiuso il suo spazio aereo sabato. Ieri, Donald Trump ha ribadito che l’attacco congiunto Usa-Israele avrebbe impedito all’Iran di attaccare per primo. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Iran, Israele lancia nuova ondata di attacchi aerei su Teheran – la diretta

Nuova ondata di attacchi su Teheran, l’Iran minaccia l’Europa: «State fuori dalla guerra». Pasdaran: «Colpiremo i centri economici del Golfo» – La direttaNel quarto giorno della guerra tra Israele, Usa e Iran l’ambasciata statunitense in Arabia Saudita è stata attaccata da due droni.

Nuova ondata di attacchi su Teheran, l’Iran minaccia l’Europa: «State fuori dalla guerra». Starmer invia nave ed elicotteri a Cipro – La direttaNel quarto giorno della guerra tra Israele, Usa e Iran l’ambasciata statunitense in Arabia Saudita è stata attaccata da due droni.

Iran, probabile attacco americano nelle prossime 24 ore

Altri aggiornamenti su Iran Israele lancia nuova ondata di....

Temi più discussi: Medio Oriente in fiamme, in Iran è giallo su Ahmadinejad - IL SECONDO GIORNO DI GUERRA; Sull’Iran le bombe di Stati uniti e Israele. Il Golfo è nel caos; Medio Oriente in fiamme dopo l'attacco di Usa e Israele. Operazione Idf in Libano; Dalla rivoluzione del 1979 ai raid congiunti: la storia della guerra Israele-Iran.

Iran, offensiva di terra: migliaia di curdi attaccano(Adnkronos) – Le milizie curdo-iraniane hanno lanciato un’offensiva di terra nel nord-ovest dell’Iran, aprendo una nuova fase nel conflitto ... cremonaoggi.it

Iran sotto assedio, il figlio di Khamenei proclamato nuova guida supremaNuova escalation tra Israele e Iran ridisegna gli equilibri in Medio Oriente Chi: le forze armate di Israele, la Repubblica islamica dell’Iran, Hezbol ... assodigitale.it

#Iran Il Senato USA ha bocciato la risoluzione dei Dem che mirava a limitare i poteri militari di Trump nella guerra contro Teheran (53 contro, 47 a favore). Il risultato (ugualmente atteso alla Camera) offre al presidente quasi carta bianca per proseguire nelle - facebook.com facebook

Se Rula Jebreal si schiera contro l’intervento in Iran di Stati Uniti e Israele, per me è un’ulteriore conferma che quella scelta era necessaria. x.com