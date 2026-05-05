A Trieste, lo Streaming Club si prepara ad accogliere un evento musicale dedicato al sound di Bristol, con l’artista Dezignate. La serata porterà in città le sonorità tipiche della scena underground britannica, con un focus particolare sui bassi e sui beats caratteristici di questa cultura. Il soundsystem utilizzato sarà uno degli elementi principali dell’evento, fondamentale per riprodurre al meglio le frequenze profonde e coinvolgenti della musica.

? Cosa scoprirai Come influenzerà questo evento il futuro della scena underground triestina?. Perché il soundsystem dello Streaming Club è fondamentale per i bassi?. Chi sono i talenti italiani che accompagneranno Dezignate in console?. Cosa aspettarsi dai ritmi Bristol che arriveranno in via San Cilino?.? In Breve COCE, Ketateque e Tom Soier si esibiranno insieme a Dezignate allo Streaming Club.. La serata conclude il ciclo musicale organizzato dalla realtà BPM Arena.. Il soundsystem di via San Cilino 36 è considerato il migliore di Trieste.. Eventi al Castello di San Giusto sono previsti il 29 maggio e in estate.. Venerdì 15 maggio 2026 lo Streaming Club di Trieste ospiterà Dezignate per il gran finale della stagione BPM Arena, portando il suono della TwoMei Recordings nel cuore di via San Cilino 36.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Trieste, il sound di Bristol invade lo Streaming Club con Dezignate

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