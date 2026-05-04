Bristol e la scena elettronica brit sbarcano in città | a San Giovanni la grande serata con Dezignate
Venerdì 15 maggio 2026, nella città di San Giovanni, si terrà una serata dedicata alla musica elettronica britannica. L’evento vedrà sul palco il duo Dezignate, noto nel panorama musicale. La serata rappresenta l’occasione per ascoltare dal vivo le sonorità di Bristol e della scena elettronica del Regno Unito, portando in città un appuntamento musicale incentrato su questa specifica proposta artistica.
Se siete alla ricerca del battito autentico della notte triestina, segnatevi questa data sul calendario: venerdì 15 Maggio 2026. Lo Streaming Club ospita l’atto finale della stagione firmata BPM Arena, portando tra le mura della città giuliana un pezzo di storia della musica elettronica.🔗 Leggi su Triesteprima.it
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