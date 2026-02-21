San Giorgio | +247% di detenuti carcere al collasso e allarme

San Giorgio vede salire del 247% il numero di detenuti, portando il carcere a un sovraffollamento insostenibile. La struttura, già sotto pressione, affronta problemi di sicurezza e di gestione quotidiana. Le autorità locali e i familiari dei detenuti manifestano preoccupazione, mentre le condizioni di vita peggiorano di giorno in giorno. La situazione diventa sempre più critica, generando timori sulla capacità di garantire un trattamento umano ai detenuti. La tensione cresce tra le mura del carcere.

San Giorgio, il carcere più affollato d’Italia: un grido d’allarme da Lucca. Lucca è al centro di una crescente preoccupazione per le condizioni del carcere di San Giorgio, che registra il più alto tasso di affollamento in Italia, pari al 247 percento. Il consigliere comunale Daniele Bianucci ha lanciato un appello urgente al sindaco e al ministro della Giustizia per affrontare una situazione definita insostenibile e in contrasto con i principi costituzionali. La struttura, concepita per ospitare circa 30 detenuti, ne accoglie attualmente 92. Una realtà al limite del collasso. Il dato sull’affollamento, emerso da un’analisi dell’associazione Antigone, proietta il carcere di San Giorgio in cima alla classifica nazionale per sovraffollamento.🔗 Leggi su Ameve.eu

Tenta di far entrare al carcere di San Gimignano cellulari per i detenuti con un droneLa polizia ha scoperto un tentativo di far entrare cellulari nel carcere di San Gimignano usando un drone.

Carcere senza medico di notte, l’allarme del sindacato: “A rischio salute detenuti e sicurezza”Il sindacato ha espresso preoccupazione riguardo alla possibile revoca del servizio medico di notte nel carcere di Sciacca, sollevando dubbi su rischi per la salute dei detenuti e sulla sicurezza complessiva.

