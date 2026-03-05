Donato un tapis roulant al carcere la garante | Segno di attenzione che migliora la vita dei detenuti

È stato donato un tapis roulant alla casa circondariale di San Donato. La garante dei detenuti d'Abruzzo, Monia Scalera, ha commentato che si tratta di un gesto di attenzione che può contribuire a rendere più dignitosa la vita quotidiana delle persone detenute. La donazione mira a offrire un’opportunità di attività fisica all’interno della struttura.

L'annuncio della garante dei detenuti d'Abruzzo. Il donatore ha scelto di rimanere anonimo Un tapis roulant donato alla casa circondariale di San Donato. Ad annunciarlo è la garante dei detenuti d'Abruzzo, Monia Scalera, che parla di "un piccolo segno di attenzione che contribuisce a migliorare la quotidianità delle persone detenute e a rendere più dignitosa la vita all’interno dell’istituto". Il donatore ha scelto di rimanere anonimo. "A questo donatore - dice Scalera - va il mio più sincero ringraziamento, insieme alla gratitudine verso tutte le persone che, spesso lontano dai riflettori, compiono spontaneamente gesti di solidarietà. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

La proposta della lista per il carcere: "Un garante comunale per tutelare la dignità dei detenuti"Domani, nel corso dei lavori del Consiglio comunale, “Progetto Ravenna” presenterà una mozione per richiedere l’istituzione del garante comunale dei...