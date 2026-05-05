Trieste | boom di turisti nel 2025 serve una nuova strategia

Nel 2025, Trieste registra un aumento significativo di turisti, portando alla luce la necessità di rivedere le modalità di gestione del centro cittadino. L'afflusso di grandi yacht influisce sulla vivibilità delle aree centrali, mentre si valutano spostamenti di flussi turistici per ridurre la congestione nel nucleo storico. Questi cambiamenti richiedono interventi mirati per favorire una visita più equilibrata e sostenibile della città.

? Cosa scoprirai Come influirà l'arrivo dei grandi yacht sulla vivibilità del centro?. Dove si sposteranno i flussi per decongestionare il nucleo storico?. Quali misure proteggeranno le botteghe storiche dai nuovi modelli economici?. Chi gestirà la nuova regia unica per il turismo triestino?.? In Breve Turismo in crescita dell'11,3% rispetto all'anno precedente secondo i dati Luoghi comuni.. L'assessore Sergio Emidio Bini punta su Carso e periferie per decongestionare il centro.. Il sindaco Fasan sostiene la valorizzazione della nautica da diporto per l'economia locale.. Morelli propone parcheggi e card digitale per gestire i flussi oltre il centro storico.🔗 Leggi su Ameve.eu

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#Trieste: un pensiero e una preghiera per i Caduti del 5 maggio 1945. Morirono sventolando il #tricolore d’Italia colpiti dalle raffiche degli invasori yugoslavi di Tito che avevano occupato la città. @FratellidItalia @SecolodItalia1 @LegaNazionale @Uni x.com