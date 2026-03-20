Lamborghini fatturato 2025 da record ma cambia la strategia | stop all' elettrico nuova plug-in nel 2030

La casa automobilistica Lamborghini ha concluso il 2025 con il suo fatturato più alto di sempre e ha superato nuovamente il record di vendite. La società ha deciso di interrompere lo sviluppo di nuovi modelli elettrici e punta a introdurre una vettura plug-in nel 2030. La strategia aziendale è stata rivista, ma i dati di vendita e fatturato sono stati pubblicati ufficialmente.

Un 2025 da incorniciare in quel di Sant'Agata Bolognese. Tra gennaio e dicembre dello scorso anno, infatti, Lamborghini ha nuovamente superato il proprio record di vendite, raggiungendo il traguardo delle 10.747 auto consegnate. La casa riporta che grazie anche al crescente interesse verso il programma Ad Personam per la realizzazione di modelli unici "cuciti su misura" si è toccato anche un fatturato da record, nell'ordine dei 3,2 miliardi di euro. In calo rispetto all'anno precedente il margine operativo, restando comunque su livelli "alieni" rispetto al generale panorama automobilistico, a quota 24%. Un risultato considerevole, anche tenuto conto delle criticità del mercato nel 2025, tra le incertezze finanziarie globali di inizio anno e l'introduzione dei dazi nel mercato statunitense. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Lamborghini, fatturato 2025 da record ma cambia la strategia: stop all'elettrico, nuova plug-in nel 2030 Articoli correlati Vigna (Ferrari): "Il lancio di Luce a Roma è legato alla storia. Stop di Lamborghini all’elettrico? Ognuno ha la sua strategia"“Sono ormai 5 anni, a partire dal 2020, che a Maranello si è abituati a gestire situazioni di incertezza tra il Covid-19, la crisi dei microchips ,... Stellantis, oneri per 22,2 mld nel 2025 per cambio strategia su elettricoStellantis ha comunicato che, nell’ambito della reimpostazione del proprio business e mentre si appresta a comunicare il nuovo piano strategico a... Contenuti utili per approfondire Lamborghini fatturato 2025 da record ma... Temi più discussi: Lamborghini da record nel 2025, vendite oltre quota 10 mila, fatturato a 3,2 miliardi e margini tra i più alti del lusso; crescita record nel 2025; Lamborghini, fatturato record nel 2025. Ma cambia strategia: Stop all'elettrico, la Lanzador sarà ibrida; Lamborghini, fatturato record nel 2025 e margine al 24%. La Mia Auto: tutteUn 2025 da incorniciare in quel di Sant'Agata Bolognese. Tra gennaio e dicembre dello scorso anno, infatti, Lamborghini ha nuovamente superato il proprio record di vendite, raggiungendo il traguardo ... gazzetta.it Lamborghini, record di consegne e fatturato e stop all’elettricoConsegnate 10.747 vetture, fatturato a 3,2 miliardi in crescita del 3,3%. Margini in calo per effetto dei dazi di Trump e del dollaro in calo ... ilsole24ore.com Cosa rispondete alla bellissima Elettra Lamborghini - facebook.com facebook Lamborghini, Andrea Reggiani nominato Head of Motorsport. Riporterà direttamente a Rouven Mohr, Chief Technical Officer #ANSAmotori #ANSA x.com