Polonia boom di turisti italiani | +10% di arrivi nel 2025

Nel 2025, la Polonia ha registrato un aumento del 10% negli arrivi di turisti italiani rispetto all’anno precedente. Oltre alle tradizionali mete di Cracovia e Varsavia, i visitatori stanno esplorando altre città e regioni del paese. Nuovi voli diretti hanno contribuito a questa crescita, rendendo più facile l’accesso ai diversi punti di interesse. Questa tendenza si riflette in un incremento di visitatori italiani che scelgono destinazioni diverse e più lontane dai classici percorsi.

? Cosa scoprirai Dove si stanno spostando i turisti oltre Cracovia e Varsavia?. Come hanno fatto i nuovi voli a far impennare gli arrivi?. Perché gli italiani preferiscono ora soggiorni più lunghi in Polonia?. Quanto incide la scoperta di nuove città sulla spesa totale?.? In Breve Spesa totale di 462 milioni di euro e 6 milioni di pernottamenti registrati.. Nuovi voli Lot collegano Roma a Cracovia e Bologna a Varsavia.. Crescita verso mete meno note come Poznan e Lublino.. Barbara Minczewa conferma l'interesse per l'offerta culturale e naturale polacca.. Gli arrivi di turisti italiani in Polonia hanno raggiunto quota 811.000 nel corso del 2025, segnando un incremento a doppia cifra del 10% rispetto all’anno precedente.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Polonia, boom di turisti italiani: +10% di arrivi nel 2025 Notizie correlate Santanchè alla Bmt: Turismo boom in Campania, 20 mln di visitatori nel 2025, +7% tra arrivi e presenze“Il turismo in Campania sta andando benissimo: nel 2025 oltre 20 milioni di turisti, quindi un dato importante. Uzbekistan: boom di turisti italiani, Tashkent è il nuovo hub globale? Cosa sapere I turisti italiani in Uzbekistan raggiungono i 44 mila arrivi nel corso del 2025. Una raccolta di contenuti Argomenti più discussi: Turisti a Napoli: Raddoppiati nel weekend del 25 aprile. La sfida è sui servizi; Bari 'porta' dei turisti per la Puglia: oltre 400mila presenze nei primi tre mesi del 2026; La tassa di soggiorno vale 9 milioni : Soldi da spendere nella promozione; Il gorgonzola alla fiera Tuttofood: a servire saranno i ragazzi di Novara. Alla presenza dei referenti delle ambasciate di Polonia e Germania in Italia. Numerosi i complimenti per la narrazione, realizzata attraverso il progetto triennale di Cassino Red Poppy All'evento presso il Liceo Scientifico Statale "G.Pellecchia" - Cassino anc - facebook.com facebook In Polonia oggi è un giorno di festa nazionale. Si commemora la Costituzione del 3 Maggio, prima costituzione moderna europea, promulgata nel 1791, espressione dei valori liberali ed innovativi applicati dalla classe dirigente polacca di allora. x.com