Tricase fratricidio in via Cadorna | confermata la misura cautelare

A Tricase è stata confermata la misura cautelare nei confronti dell'uomo coinvolto nel fratricidio avvenuto in via Cadorna. Durante l'interrogatorio, l'imputato non ha fornito spiegazioni sul movente dell'omicidio, né ha raccontato i dettagli dell'aggressione. Si è saputo anche che l'uomo ha filmato il fratello subito dopo averlo colpito, utilizzando il proprio telefono.

? Cosa scoprirai Perché l'imputato non ha rivelato un movente durante l'interrogatorio?. Come ha fatto l'uomo a filmare il fratello dopo l'aggressione?. Quali tensioni familiari avevano scatenato lo scontro in via Cadorna?. Cosa emerge dalle prove digitali della videochiamata fatta in Bangladesh?.? In Breve Vittima di 28 anni lavorava come banconista presso il bar Menamè.. Aggredito con coltello da cucina dalla lama lunga 23 centimetri.. Imputato ha effettuato videochiamata ai parenti in Bangladesh dopo l'omicidio.. Indagini della procuratrice Buffelli ipotizzano possibili tensioni economiche familiari.. Il giudice Angelo Zizzari ha confermato ieri la misura cautelare per Sheikh Md Humayun, il 33enne bengalese accusato di aver ucciso il fratello Shek Md Noyan a Tricase il 30 aprile scorso.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Tricase, fratricidio in via Cadorna: confermata la misura cautelare Notizie correlate Fratricidio a Tricase, uccide il fratello e mostra tutto in videochiamata ai familiariL’aggressione mortale con un coltello da cucina Il fratricidio a Tricase con videochiamata sconvolge il Salento: il 33enne Sheikh Md Humaun ha ucciso... Leggi anche: La Polizia di Stato esegue due ordinanze di applicazione di misure cautelari sottoponendo tre soggetti al regime della custodia cautelare in carcere ed un quarto alla misura cautelare Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Fratricidio a Tricase: sentiti due testimoni, ancora mistero sul movente; Fratricidio Tricase, si scava sul movente: possibili questioni ereditarie sullo sfondo del delitto; Fratricidio Tricase: 33enne uccide fratello a coltellate; Fratricidio a Tricase, assassino sotto shock. Arrestato, è in carcere. Erano entrambi due bravi ragazzi. Fratricidio Tricase, si scava sul movente: possibili questioni ereditarie sullo sfondo del delittoTRICASE (Lecce) - Contrasti economici maturati nel contesto familiare tra Tricase e il paese di origine. In particolare i risparmi inviati in Bangladesh per ... corrieresalentino.it Fratricidio a Tricase, assassino sotto shock. Arrestato, è in carcere. Erano entrambi due bravi ragazziTRICASE (Lecce) - È stato accompagnato in carcere Sheik Md Humaun, il 33enne bengalese responsabile dell’omicidio del fratello, Md Noyan Shek, di cinque anni ... corrieresalentino.it Associazione Libeccio 06 | Porto di Tricase - facebook.com facebook