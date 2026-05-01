Fratricidio a Tricase uccide il fratello e mostra tutto in videochiamata ai familiari

A Tricase, nel Salento, un uomo di 33 anni ha ucciso il fratello minore con un coltello da cucina. Durante una videochiamata, ha mostrato il corpo senza vita ai familiari in Bangladesh. La scena è stata registrata e condivisa durante la comunicazione, suscitando grande shock tra i presenti. Le forze dell'ordine stanno indagando sull’accaduto e hanno sequestrato la scena del crimine.

L’aggressione mortale con un coltello da cucina. Il fratricidio a Tricase con videochiamata sconvolge il Salento: il 33enne Sheikh Md Humaun ha ucciso il fratello minore e ha mostrato il corpo senza vita ai familiari in Bangladesh durante una chiamata. Un dettaglio che trasforma il delitto in un caso mediatico, già rilanciato anche all’estero. Secondo le prime ricostruzioni, il 33enne di origine bangladese avrebbe colpito il fratello con un coltello da cucina nell’appartamento in cui vivevano. Una violenza improvvisa che ha scosso profondamente la comunità locale. Dinamica: la lite e le coltellate. La ricostruzione degli investigatori indica che tra i due fratelli sarebbero sorti dissidi di natura economica.🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Fratricidio a Tricase, uccide il fratello e mostra tutto in videochiamata ai familiari Notizie correlate Omicidio Tricase, in videochiamata mostra il coltello e il corpo del fratello ai familiariTRICASE - Una telefonata shock ai familiari, subito dopo aver ucciso il fratello, per mostrare dallo schermo del proprio cellulare il coltello e il... Uccide il fratello e lo mostra in video ai familiari in BangladeshAGI - Uccide il fratello e lo mostra in una videochiamata ai familiari in Bangladesh. Contenuti utili per approfondire Si parla di: Fratricidio Tricase: 33enne uccide fratello a coltellate. Tricase, 33enne bangladese uccide il fratello: ha mostrato il cadavere alla famiglia in videochiamataIl drammatico particolare che emerge nelle indagini a carico del di Sheikh Md Humaun il 33 enne bangladese, arrestato ieri dai carabinieri a Tricase, in provincia di Lecce, con l’accusa di avere uccis ... lagazzettadelmezzogiorno.it Tricase, uccide il fratello durante una lite: arrestato 33enne bangladeseA Tricase un 33enne è stato arrestato con l’accusa di aver ucciso il fratello durante una lite. Nelle indagini anche una videochiamata ai familiari in Bangladesh. trmtv.it