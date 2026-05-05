Trianon Viviani | teatro musica e un grande concerto per l’Aism

Il teatro Trianon Viviani ospiterà un evento dedicato alla musica e alla solidarietà, con un grande concerto organizzato per sostenere l’Aism, l’associazione italiana sclerosi multipla. Durante la serata, si potrà ascoltare un repertorio che comprende brani eseguiti con strumenti tradizionali come il mandolino e l’arpa doppia napoletana, con approfondimenti sulla loro evoluzione storica e tecnica. L’evento vede la partecipazione di artisti e musicisti che si alterneranno sul palco.

? Cosa scoprirai Chi canterà per sostenere la ricerca sulla sclerosi multipla?. Come si sono evoluti il mandolino e l'arpa doppia napoletana?. Dove si può scoprire il legame tra Scarpetta e la posteggia?. Quali sono i vantaggi per i ragazzi che visitano la mostra?.? In Breve Spettacolo Persi tra le stelle per bambini dai 6 anni il 5 e 6 maggio.. Incontro RiSoNa con Francesco Nocerino su strumenti musicali giovedì 7 maggio ore 17:30.. Concerto per Aism con Carlo Mey Famularo e rapper 2Am venerdì 8 maggio ore 21.. Mostra gratuita su Eduardo Scarpetta con biglietto da 3,50 euro fino al 31 maggio.. Il Trianon Viviani apre la sua programmazione settimanale questo martedì 5 maggio alle ore 17 con uno spettacolo dedicato ai più piccoli.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Trianon Viviani: teatro, musica e un grande concerto per l’Aism Notizie correlate Raiz in concerto al Trianon Viviani con MontecalvarioSabato 25 alle 21 e domenica 26 aprile alle 18, Raiz è in concerto al teatro Trianon Viviani con Montecalvario, accompagnato dai Radicanto. Teatro Trianon Viviani, presentate 89 candidature per la direzione artisticaTempo di lettura: 2 minutiSi è chiuso alla mezzanotte di ieri il termine per la presentazione delle candidature all’avviso pubblico per la selezione... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Dodici cartoline da Napoli, sabato 9 al Trianon Viviani; Dai classici a Geolier: al Trianon Viviani lo spettacolo Canto napoletano; Al Trianon di Napoli la charity in musica di Carlo Mey Famularo; Trianon Viviani, il Canto napoletano dai classici a Geolier 2-3 maggio In arrivo. SPETTACOLI - Canzoni per la vita 2 al Teatro Trianon Viviani di Napoli tra musica e solidarietà per AISMMusica, spettacolo e solidarietà al Teatro Trianon Viviani. Torna l’emozionante format ideato da Carlo Mey Famularo, indimenticabile voce della sigla di Un posto al sole, questa volta per una causa sp ... napolimagazine.com Musica, spettacolo e solidarietà al Teatro Trianon VivianiL’appuntamento è per venerdì 8 maggio 2026 alle ore 21:00 presso il Teatro Trianon Viviani, nel cuore di Napoli, dove andrà in scena una serata ricca di ... napolivillage.com Sabato 23 maggio al Trianon Viviani parte una nuova edizione di TrianonDanza, la rassegna di Nuovi linguaggi del corpo e della danza contemporanea. Sei intensi spettacoli che coinvolgono cinque compagnie campane e che narrano crudeltà, tenerezz - facebook.com facebook