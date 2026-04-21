Raiz in concerto al Trianon Viviani con Montecalvario

Sabato 25 aprile alle 21 e domenica 26 aprile alle 18, il cantante Raiz si esibirà dal vivo al teatro Trianon Viviani. Con lui ci sarà il gruppo Montecalvario e i Radicanto, che lo accompagneranno durante le due serate. La performance si svolgerà nel contesto di un evento musicale con un pubblico previsto in entrambi gli appuntamenti.

Sabato 25 alle 21 e domenica 26 aprile alle 18, Raiz è in concerto al teatro Trianon Viviani con Montecalvario, accompagnato dai Radicanto.Con Montecalvario, Raiz intraprende un nuovo viaggio dai vicoli dei Quartieri Spagnoli alle strade del mondo.In questo concerto il cantante e attore parte.🔗 Leggi su Napolitoday.it Notizie correlate Raiz il 25 e 26 aprile al Trianon Viviani di NapoliNAPOLI – C’è una voce che più di ogni altra sa raccontare il battito di Napoli, capace di restare fedele alle proprie radici pur parlando le lingue... Trianon Viviani, Massimo Lopez e Raiz al teatro della Canzone napoletanaIl leader degli Almamegretta nel nuovo concerto di sostegno alla ricerca sul cancro. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Trianon Viviani, Massimo Lopez e Raiz; Raiz il 25 e 26 aprile al Trianon Viviani di Napoli; Gianni Caputo al Teatro CortéSe con Viviani in Quanno pazziavo 'o strummolo - Napoli Village -; MUSICA - Raiz in concerto il 25 e 26 aprile al Trianon Viviani di Napoli. Raiz in concerto al Trianon Viviani con MontecalvarioSabato 25 alle 21 e domenica 26 aprile alle 18, Raiz è in concerto al teatro Trianon Viviani con Montecalvario, accompagnato dai Radicanto. Con Montecalvario, Raiz intraprende un nuovo viaggio dai ... napolitoday.it RAIZ in concerto al Trianon VivianiDai vicoli di Montecalvario alle strade del Mondo: Raiz al Trianon Viviani! C’è una voce che più di ogni altra sa raccontare il battito di Napoli, capace di ... napolivillage.com #Napoli Trianon Viviani - teatro della Canzone napoletana - #PierpaoloSepe è il nuovo direttore artistico: “Emozione e paura” Paolo Fusco Regione Campania #Teatro #Trianon #Forcella #Cultura #DirezioneArtistica #RegioneCampania #OnTheRoad #N facebook Teatro Trianon Viviani, Pierpaolo Sepe è il nuovo direttore artistico x.com