Sono state presentate 89 candidature per la posizione di direttore artistico della Fondazione Teatro Trianon di Napoli. Il termine per le candidature si è concluso alla mezzanotte di ieri, segnando la fine della fase di ricezione delle proposte. L’avviso pubblico era rivolto a chi volesse assumere la guida artistica del teatro. La selezione avverrà ora tra i candidati che hanno partecipato.

Tempo di lettura: 2 minuti Si è chiuso alla mezzanotte di ieri il termine per la presentazione delle candidature all’avviso pubblico per la selezione del nuovo direttore artistico della Fondazione Teatro Trianon di Napoli. Alla scadenza del bando risultano pervenute 89 candidature, un risultato che testimonia l’ampio interesse del mondo della cultura e dello spettacolo per uno dei presìdi più significativi dedicati alla canzone napoletana e alla tradizione teatrale partenopea. La finalità dell’avviso pubblico, presentato lo scorso 27 gennaio a Palazzo Santa Lucia dal presidente della Regione Roberto Fico e dall’assessore alla Cultura Ninni Cutaia, è quella di individuare una figura professionale di ampio profilo che guidi la programmazione artistica e culturale del Teatro Trianon Viviani per i prossimi tre anni. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Teatro Trianon Viviani, presentate 89 candidature per la direzione artistica

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