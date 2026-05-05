Treviso celebra 6 illustri cittadini | sabato il Totila d’Oro

Sabato a Treviso si terrà una cerimonia per consegnare il Totila d’Oro a sei cittadini che si sono distinti in vari ambiti. Nella stessa occasione verrà presentata una nuova premiazione dedicata ai giovani, che debutta all'Auditorium. La serata sarà dedicata alle celebrazioni e ai riconoscimenti per i meriti di alcuni cittadini locali. La consegna avverrà nel corso di un evento pubblico organizzato nel centro della città.

? Cosa scoprirai Chi sono i sei cittadini che riceveranno il Totila d’Oro?. Quale nuova premiazione per giovani debutterà sabato all'Auditorium?. Come vengono scelti i nomi per la massima onorificenza civica?. Perché la giovane Malak Kounti riceverà il premio Orizzonte Giovane?.? In Breve Sabato 9 maggio ore 10 l'evento si terrà presso l'Auditorium di Santa Caterina. Premiati Zandigiacomi, Erri, Daniotti, Benvegnù, Ottoni e Caramel per diversi settori civili. Malak Kounti riceve il nuovo premio Orizzonte Giovane per sport e volontariato. La cerimonia unisce il prestigio del Totila d'Oro al dinamismo delle nuove generazioni. Sabato 9 maggio alle ore 10, l’Auditorium di Santa Caterina ospiterà la cerimonia per il Totila d’Oro, la massima onorificenza civica che il Comune di Treviso assegna ai suoi cittadini più illustri.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Treviso celebra 6 illustri cittadini: sabato il Totila d’Oro Notizie correlate Gangi, dedica tre nuove strade ai suoi illustri cittadini: omaggio alla prima donna in consiglio comunaleCon l’intitolazione di una via a Rosaria Scavuzzo, proprio l’otto marzo - giorno della festa della donna - il comune madonita rende omaggio a una... San Giorgio d'oro 2026, ecco chi sono i "cavalieri" reggini illustri: i nomi dei premiatiSi è svolta in un gremito Teatro Cilea la cerimonia del San Giorgio d’oro, la più alta onorificenza cittadina che apre i festeggiamenti del Santo...