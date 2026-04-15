Senza fissa dimora molesta a Battipaglia | scatta l' espulsione

Una donna senza fissa dimora, che si trovava a Battipaglia, è stata allontanata e trasferita al Centro per il Rimpatrio di Ponte Galeria, a Roma. La misura è stata adottata per favorire il suo ritorno in Romania. La donna è stata accompagnata dalla polizia e condotta nel centro di espulsione.

E' stata espulsa e accompagnata dalla Polizia al Centro per il Rimpatrio di Ponte Galeria, a Roma, con l'obiettivo di farla rientrare in Romania, una senza fissa dimora molesta, a Battipaglia. La donna aveva anche occupato una corte condominiale ed è stata destinataria di diversi Daspo, anche a.🔗 Leggi su Salernotoday.it Notizie correlate Trovato morto un uomo senza fissa dimora“Tutta la comunità dei nostri servizi è colpita da questo evento e dalla scomparsa avvenuta questa mattina nei pressi della mensa Caritas di una... Assistenza sanitaria ai senza fissa dimora, a Milano medici e pediatri anche a chi è senza residenza: il piano del ministeroUn decreto speciale abbatte le barriere burocratiche: a Milano medici di base e pediatri assisteranno anche chi è senza residenza e vive in stato di... Contenuti utili per approfondire Via Senza fissa dimora: così l’indirizzo fittizio tradisce gli homelessLo strumento indispensabile, cioè, per accedere ai diritti civili come il voto o soprattutto ai benefici sociali come l’assegno di inclusione o le varie forme di sostegno del welfare locale, dalla ... vita.it Senza dimora, oltre 10mila nelle metropoli italiane. Giambusso (Caritas Sicilia): Incentivare le politiche di contrasto alla povertàL’Italia si scopre più fragile davanti ai numeri della grave emarginazione adulta. Sono almeno 10.037 le persone senza fissa dimora sopra i 18 anni rilevate nei 14 comuni delle aree metropolitane del ... agensir.it