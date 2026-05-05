Trento telecamere a Portela segnalano spaccio | arrestato 32enne

A Trento, un sistema di telecamere installato nella zona di Portela ha rilevato attività sospette legate allo spaccio di sostanze stupefacenti. In seguito alle segnalazioni delle telecamere, gli agenti hanno effettuato una perquisizione in Piazza Leonardo da Vinci, durante la quale sono stati trovati e sequestrati alcuni oggetti. È stato quindi arrestato un uomo di 32 anni con l’accusa di detenzione e spaccio di droga.

? Cosa scoprirai Come ha fatto il nuovo sistema di telecamere a individuare lo spaccio?. Cosa hanno scoperto gli agenti durante la perquisizione in Piazza Leonardo da Vinci?. Chi altro potrebbe essere coinvolto nella rete di distribuzione locale?. Come influirà questo arresto sulla sicurezza futura del quartiere Portela?.? In Breve Sequestrate 5 grammi di cocaina suddivisi in 15 dosi in Piazza Leonardo da Vinci.. Rilevati oltre 100 euro in banconote di piccolo taglio durante la perquisizione.. Nuovo sistema di videosorveglianza zona Portela ha permesso l'intervento immediato delle Volanti.. Indagini in corso per identificare altri nodi della rete di distribuzione locale.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Trento, telecamere a Portela segnalano spaccio: arrestato 32enne Notizie correlate Spaccio, evasione e minacce: 32enne arrestato e condotto in carcereSi è conclusa con un arresto la mattinata odierna a Casagiove, dove i Carabinieri della locale Stazione hanno dato esecuzione a un provvedimento... Droga "confezionata" in casa pronta per lo spaccio: arrestato 32enneRinvenuti, nell'appartamento del pusher, circa 34 grammi di cocaina e 10 grammi di crack, già suddivisi in dosi, oltre a un bilancino di precisione I...