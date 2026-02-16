Droga confezionata in casa pronta per lo spaccio | arrestato 32enne

Un uomo di 32 anni è stato arrestato a Catania dopo che i carabinieri hanno trovato droga confezionata in casa, pronta per essere venduta. La scoperta è avvenuta durante una perquisizione mirata, durante la quale sono stati sequestrati diversi involucri di sostanza stupefacente. Il 32enne, residente a Misterbianco ma domiciliato a Catania, è stato fermato con l'accusa di detenzione di droga ai fini di spaccio.

Rinvenuti, nell'appartamento del pusher, circa 34 grammi di cocaina e 10 grammi di crack, già suddivisi in dosi, oltre a un bilancino di precisione I carabinieri della stazione di Catania Nesima hanno arrestato un 32enne residente a Misterbianco ma di fatto domiciliato a Catania, con l'accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. L'intervento si inserisce nell’ambito di un mirato servizio di controllo del territorio finalizzato al contrasto dei fenomeni legati allo spaccio di droga ed è avvenuto nei pressi di viale Lorenzo Bolano. I militari dell’Arma, insospettiti dal suo comportamento, hanno deciso di seguirlo per verificarne i movimenti.🔗 Leggi su Cataniatoday.it Droga pronta per lo spaccio, arrestato 26enne Questa mattina a Taranto, i Carabinieri hanno arrestato un 26enne del posto. Sorpreso in auto con la droga pronta per lo spaccio, arrestato A Bastia Umbra, i carabinieri hanno arrestato un 23enne di origini albanesi sorpreso in auto con droga pronta per lo spaccio. Bazar di droga in casa: arrestato a Milano Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Un chilo di cocaina nella casa di campagna: in due patteggiano; Minore usato come corriere della droga: pusher condannati a 3 e 4 anni; Cocaina già confezionata in dosi nascosta in casa, fermati due 30enni; Droga nascosta in casa, arrestato in flagranza un giovane a Riva del Garda. Hashish, cocaina, Wax: un mercatino della droga gestito da due ventenniI Carabinieri di Castel Gandolfo e Cecchina arrestano due giovani - un ragazzo e una ragazza. In casa avevano droga e contanti ... rainews.it Droga confezionata e pronta alla vendita: pusher arrestato nel cuore della città - facebook.com facebook