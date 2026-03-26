Torna l’inverno con freddo e neve a 400 metri allerta meteo oggi sull’Italia

Nella giornata di giovedì 26 marzo, un'ondata di maltempo interessa l’Italia, portando un calo improvviso delle temperature e nevicate a quote di circa 400 metri. Le previsioni indicano un’intensificazione delle condizioni atmosferiche avverse, con il rischio di peggioramenti nelle zone interessate. Le autorità hanno emesso un’allerta meteo per diversi territori, invitando alla prudenza e a seguire gli aggiornamenti.

(Adnkronos) – Allerta meteo oggi, giovedì 26 marzo, sull'Italia dove la primavera verrà bruscamente interrotta da un'ondata di maltempo con un brusco calo delle temperature. Una perturbazione, a partire dalle regioni settentrionali, porterà nelle prossime ore pioggia, neve e venti forti. Da Milano a Roma, ecco l'arrivo dell'aria fredda che riporta buona parte dell'Italia in pieno inverno: temperature giù e freddo in aumento per l'effetto delle raffiche di vento I fenomeni meteo, impattando sulle diverse aree del Paese, potrebbero determinare delle criticità idrogeologiche e idrauliche. Sulla base delle... 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

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