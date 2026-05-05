Trentino nuovo ddl per la tutela e il lavoro dei malati di fibromialgia

In Trentino è stato presentato un nuovo disegno di legge dedicato alla tutela e al supporto delle persone affette da fibromialgia. La proposta introduce modifiche ai percorsi di cura, con l’obiettivo di migliorare l’assistenza sanitaria. Inoltre, vengono previste tutele specifiche per i lavoratori con questa condizione, per garantire loro maggiori diritti e protezioni sul luogo di lavoro. La discussione sulla legge è attualmente in corso nelle commissioni competenti.

? Cosa scoprirai Come cambieranno i percorsi di cura per i malati in Trentino?. Quali tutele concrete riceveranno i lavoratori con fibromialgia?. Chi gestirà la nuova rete sanitaria dedicata ai pazienti?. Come verranno finanziati i nuovi protocolli diagnostici proposti?.? In Breve Consiglieri Franzoia, Zanella, de Bertolini, Manica, Maestri, Parolari e Calzà firmano il ddl.. Protocolli standardizzati e rete sanitaria dedicata per la provincia di Trento.. Misure specifiche per tutelare la posizione lavorativa e la capacità funzionale dei pazienti.. Coinvolgimento delle associazioni dei pazienti e formazione del personale sanitario provinciale..🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Trentino, nuovo ddl per la tutela e il lavoro dei malati di fibromialgia Notizie correlate Il Pd deposita il ddl per il riconoscimento sociale della fibromialgia in TrentinoDiagnosi più rapide, terapie accessibili e riconoscimento sociale della patologia con il coinvolgimento delle associazioni. Affidi, Minasi: "Passo avanti con il ddl sulla tutela dei minori, ma servono nuove norme"La senatrice della Lega chiede di completare la riforma: "Più controlli, ma anche garanzie sui legami dei bambini e meno permanenze indefinite nelle... Approfondimenti e contenuti Si parla di: Scuola trentina, in Aula il ddl sulle carenze: Una terza via per sostenere studenti e apprendimento. Trento, operativo il nuovo piano accoglienza. 300 posti tagliatiSono ora ufficiali le novità relative al sistema accoglienza migranti in Trentino, dopo la firma del protocollo da parte di provincia di Trento e Commissariato del Governo. Come annunciato a ottobre, ... rainews.it Casa, nasce il laboratorio 'Orizzonti dell’abitare in Trentino'(Adnkronos) – La casa vista come priorità strategica per il futuro del Trentino e come terreno su cui costruire nuove risposte capaci di coniugare sostenibilità, inclusione e attenzione alle specifici ... notizie.it