Affidi Minasi | Passo avanti con il ddl sulla tutela dei minori ma servono nuove norme

Il disegno di legge sulla tutela dei minori in affidamento è stato approvato definitivamente al Senato, segnando un passo importante per migliorare le procedure e i controlli in un settore sensibile. La norma punta a rafforzare le regole esistenti, ma gli esperti chiedono interventi aggiuntivi per garantire maggiore sicurezza e trasparenza nei processi di affidamento dei minori. Il testo ora passa alla fase attuativa.

La senatrice della Lega chiede di completare la riforma: "Più controlli, ma anche garanzie sui legami dei bambini e meno permanenze indefinite nelle strutture" L'approvazione definitiva al Senato del disegno di legge sulla tutela dei minori in affidamento rappresenta un passaggio fondamentale per rafforzare trasparenza e controlli in un ambito particolarmente delicato ma, il percorso normativo non può fermarsi qui e deve proseguire rapidamente con ulteriori interventi legislativi. E' quanto afferma la senatrice della Lega Tilde Minasi. "Il provvedimento introduce finalmente strumenti di controllo e trasparenza in un settore sensibile- aggiunge Minasi- ma è necessario andare oltre, soprattutto alla luce dei casi di cronaca che nelle ultime settimane hanno riportato il tema degli affidi al centro del dibattito pubblico".