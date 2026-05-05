Il Pd deposita il ddl per il riconoscimento sociale della fibromialgia in Trentino

Il Partito Democratico ha presentato un disegno di legge in Trentino che mira a ottenere il riconoscimento sociale della fibromialgia. La legge prevede diagnosi più rapide, accesso facilitato alle terapie e il coinvolgimento delle associazioni nella gestione della patologia. La proposta si inserisce in un quadro di iniziative volte a migliorare la tutela delle persone affette da questa condizione.

Diagnosi più rapide, terapie accessibili e riconoscimento sociale della patologia con il coinvolgimento delle associazioni. Sono gli obiettivi del disegno di legge depositato da Mariachiara Franzoia, Paolo Zanella, Andrea de Bertolini, Alessio Manica, Lucia Maestri, Francesca Parolari e Michela.🔗 Leggi su Trentotoday.it

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