Verona si tinge di rosa | il Cerasuolo e i tesori dell’Abruzzo

Durante la serata di apertura di Vinitaly and City, Verona ha ospitato una manifestazione dedicata ai vini abruzzesi, con particolare attenzione al Cerasuolo. L’evento si è svolto nel centro storico della città, attirando appassionati e addetti ai lavori interessati alle produzioni vinicole della regione. Il focus principale è stato sul vino rosato, che ha riscosso grande interesse tra i partecipanti.

Il cuore di Verona ha vibrato sotto i colpi del gusto abruzzese durante la serata d’apertura di Vinitaly and City, dove il Cerasuolo della regione è stato il protagonista assoluto tra le vie del centro storico. Con un afflusso massiccio di visitatori presso lo spazio dedicato all’Abruzzo, l’evento ha trasformato la suggestione della Torre dei Lamberti in una vetrina per l’eccellenza enologica e agroalimentare del territorio. Biodiversità e valore sistemico tra tradizione e mercato. L’iniziativa, denominata Abruzzo Tasting Stories, mira a trasformare la ricchezza agraria regionale in un modello economico integrato, unendo racconto e sistema produttivo.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Verona si tinge di rosa: il Cerasuolo e i tesori dell’Abruzzo Fort Lauderdale si tinge di rosa per il Barbie Dream FestFort Lauderdale, in Florida, si tinge di rosa in questo fine settimana in occasione del debutto del Barbie Dream Fest, il primo evento in assoluto... Leggi anche: A Cittadella la letteratura si tinge di rosa