Trentasei gradi di bellezza tra artigianalità e innovazione | aperta la nuova oasi del capello in corso Mazzini

A Forlì è stato inaugurato un nuovo salone dedicato alla cura dei capelli, situato in Corso Mazzini. L’apertura è avvenuta il 25 aprile, con la presenza del vicesindaco della città. Il locale si propone di combinare tecniche artigianali e innovazioni nel settore dell’hairstyling. Da allora, il salone è aperto al pubblico e offre servizi di cura e bellezza per i clienti della zona.

Il cuore di Forlì si arricchisce di una nuova destinazione dedicata alla cura della persona. Dopo il taglio del nastro avvenuto lo scorso 25 aprile alla presenza del vicesindaco Vincenzo Bongiorno, è ufficialmente operativo il nuovo salone Ysabel Extension Salon & Beauty Time, situato in Corso.🔗 Leggi su Forlitoday.it Notizie correlate Un caffè che unisce comunità e inclusione: 'Chicchiamo in corso' dà nuova vita ad una vetrina di corso MazziniSabato apre ufficialmente ‘Chicchiamo in corso’, il nuovo bar promosso dalla coop CavaRei, in Corso Mazzini 179 a Forlì. Gioseppo presenta Maison Bloom: la nuova PE 2026 tra stile e artigianalitàMaison Bloom apre la PE 2026 di Gioseppo: pelle naturale, design contemporaneo e dettagli artigianali per una collezione luminosa e autentica... Una raccolta di contenuti Argomenti più discussi: SOPHIA LOREN. Il mito della bellezza disegnato con la luce. Dal 9 maggio mostra presso la Fondazione Cirulli; Venezia, i 36 candidati di Forza Italia alle elezioni comunali 2026; Scalia Volley Sciacca chiude in bellezza davanti al pubblico di casa: 3-0 al Crotone; Consigli fantacalcio 35^ giornata, 5+1 difensori da modificatore: Palestra, per chiudere in bellezza. Gab Ska. . Non sapevo che ca**o fare oggi… Seven Eleven, dolcini nuovi e 36 gradi ,vi racconto anche di quando ieri la polizia mi ha fermato e il medaglione ha fatto il suo lavoro .. (I rumori e la masticazione mentre mangio i dolci, sono effetti speciali, s - facebook.com facebook