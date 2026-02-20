Un caffè che unisce comunità e inclusione | ' Chicchiamo in corso' dà nuova vita ad una vetrina di corso Mazzini

Sabato, ‘Chicchiamo in corso’ apre le sue porte a Forlì, portando una ventata di socialità e inclusione. La causa è la riqualificazione di una vetrina vuota in Corso Mazzini, trasformata in un punto di incontro per tutti. Il bar, promosso dalla coop CavaRei, punta a creare uno spazio dove la comunità può condividere un momento di relax e dialogo. L’iniziativa coinvolge residenti e volontari, che hanno contribuito a riempire di colore e vita questa zona del centro. La città aspetta di scoprire questa novità.

Sabato apre ufficialmente 'Chicchiamo in corso', il nuovo bar promosso dalla coop CavaRei, in Corso Mazzini 179 a Forlì. Il locale ha l'obiettivo di offrire opportunità di inserimento lavorativo a persone vulnerabili, valorizzando le loro competenze e favorendo percorsi di autonomia e crescita personale. "Con questo progetto vogliamo dimostrare che la fragilità non limita il valore delle persone - dichiara Maurizia Squarzi, presidente di CavaRei -. Inclusione, lavoro e benessere possono convivere e generare nuova bellezza per la comunità". Il bar Chicchiamo nasce dalla collaborazione con la comunità e il volontariato.