Gioseppo presenta Maison Bloom | la nuova PE 2026 tra stile e artigianalità

Gioseppo ha lanciato la collezione Maison Bloom per la primavera-estate 2026, caratterizzata dall’uso di pelle naturale e da un design moderno. La linea si distingue per dettagli artigianali che conferiscono un tocco autentico ai modelli. La presentazione della collezione include calzature pensate per uno stile contemporaneo, con un’attenzione particolare ai materiali e ai dettagli estetici.

Maison Bloom apre la PE 2026 di Gioseppo: pelle naturale, design contemporaneo e dettagli artigianali per una collezione luminosa e autentica. Gioseppo inaugura la stagione Primavera Estate 2026 con Maison Bloom, una campagna che racconta la bellezza delle cose fatte con cura attraverso un'estetica luminosa, materica e profondamente emotiva. Un progetto che celebra il savoir?faire artigianale del brand e la qualità dei materiali, trasformando la quotidianità in una storia d'amore semplice, autentica e senza tempo. La Capsule 01 – La Maison apre la nuova collezione con una selezione di modelli che uniscono tradizione e modernità. Le silhouette, realizzate in pelle naturale lavorata con meticolosa attenzione, interpretano un'eleganza contemporanea pensata per accompagnare ogni momento della giornata.